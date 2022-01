Mastella (per ora) dà il via libera alla scuola in presenza il 10 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “Non mi opporrò all’apertura del 10 gennaio per le scuole con lezioni in presenza, ma se vedrò la crescita dei contagi in città prenderò provvedimenti anche contro le determinazioni del Governo Draghi”. Il sindaco Clemente Mastella, parlando questa mattina a margine del sopralluogo effettuato nei nuovi uffici dell’Arpac presso la Spina Verde, ha affrontato il tema spinoso della riapertura delle scuole dopo le vacanze di fine anno e del Teatro Comunale. Per quanto riguarda la riapertura delle aule e la ripresa delle lezioni in queste ore si registra un forte contrasto tra gli orientamenti del Governo, che vuole riaprire, e alcuni presidenti di Regione, tra i quali Vincenzo De Luca della Campania, che premono invece per la ripresa della didattica a distanza in considerazione dell’elevato numero di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “Non mi opporrò all’apertura del 10per le scuole con lezioni in, ma se vedrò la crescita dei contagi in città prenderò provvedimenti anche contro le determinazioni del Governo Draghi”. Il sindaco Clemente, parlando questa mattina a margine del sopralluogo effettuato nei nuovi uffici dell’Arpac presso la Spina Verde, ha affrontato il tema spinoso della riapertura delle scuole dopo le vacanze di fine anno e del Teatro Comunale. Per quanto riguarda la riapertura delle aule e la ripresa delle lezioni in queste ore si registra un forte contrasto tra gli orientamenti del Governo, che vuole riaprire, e alcuni presidenti di Regione, tra i quali Vincenzo De Luca della Campania, che premono invece per la ripresa della didattica a distanza in considerazione dell’elevato numero di ...

