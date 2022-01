Lo strano ma adorabile soprannome dato al principino George da William e Kate

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il figlio didovrebbe essere chiamatoCambridge ma sia a scuola che a casa viene usato unper fare riferimento a lui. Ed è davveroCome chiamare a scuola il membro di una famiglia reale? Solo per nome o come Sua Altezza Reale? Sembra che i compagni di classe L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

ohzozzoni : 'Malik lo trovo adorabile e dolce però stranamente non mi ha colpito. Ed è davvero strano perché di solito impazzis… - brightlypainted : @Pochiperpe Mah ci sono un po' di persone lì giustamente essendo un set... magari le riprese le sta facendo lui e L… -

Ultime Notizie dalla rete : strano adorabile

Everyeye Cinema

, mi dissi: suonava maluccio, ma la canzone mi era parsa stupenda. Così cominciai a ... Fellini? "bugiardo. Pareva ti stesse aspettando da una vita; in realtà di te non gli importava ...E quindi sì, è. Abbiamo una relazione molto strana ora in cui fondamentalmente comunichiamo ... Era un ragazzoquando ho lavorato con lui '.Il figlio di Kate e William dovrebbe essere chiamato George Cambridge ma sia a scuola che a casa viene usato un soprannome per fare riferimento a lui. Ed è davvero adorabile ...Durante la reunion di Harry Potter ci è stata presentata una foto della piccola Emma Watson: peccato che si tratti di Emma Roberts!