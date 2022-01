LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: gara cancellata, alle 20.00 si decide se recuperarlo domani (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 La nostra DIRETTA LIVE dunque termina qui, ma rimanete su OA Sport: vi aggiorneremo non appena si avranno notizie sullo Slalom di domani, con relativi orari. Grazie per averci seguito, un saluto sportivo. 15.49 La Fisi ci fa sapere che di sicuro oggi non si gareggerà. A questo punto si svolgerà una riunione tecnica stasera alle 20.00 tra gli allenatori e la giuria per decidere se recuperare lo Slalom domani. Nel caso si gareggerebbe nella prima mattinata. 15.46 La classifica di Coppa del Mondo di Slalom vede davanti a tutti il norvegese Sebastian Foss-Solevaag e lo svedese Kristoffer Jakobsen con 140 punti, seguiti a 100 dal francese ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 La nostradunque termina qui, ma rimanete su OA Sport: vi aggiorneremo non appena si avranno notizie sullodi, con relativi orari. Grazie per averci seguito, un saluto sportivo. 15.49 La Fisi ci fa sapere che di sicuro oggi non si gareggerà. A questo punto si svolgerà una riunione tecnica stasera20.00 tra glinatori e la giuria perre se recuperare lo. Nel caso si gareggerebbe nella prima mattinata. 15.46 La classifica di Coppa del Mondo divede davanti a tutti il norvegese Sebastian Foss-Solevaag e lo svedese Kristoffer Jakobsen con 140 punti, seguiti a 100 dal francese ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: Alex Vinatzer insegue il podio, Sala mina vagante - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: LIVE slalom femminile Zagabria, il ritorno di Shiffrin, duello con Vlhova - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Zagabria in DIRETTA: Petra Vlhova cala il poker! Seconda Shiffrin ottima al rientro. A… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Zagabria 2022, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Zagabria in DIRETTA: rientra Shiffrin ed è subito sfida con Vlhova. Via alle 12.30 -… -