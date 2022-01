L'Eredità, prima vittoria dell'anno con Andrea: 'Sei il befano di te stesso' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Grandi emozioni ha elargito la puntata di mercoledì 5 gennaio de L'Eredità. Dopo una serie di serate con Marco, ecco che Flavio Insinna ha avuto modo di accogliere al tavolo della Ghigliottina un nuovo campione di nome Andrea. Quest'ultimo è riuscito a mettere a segno un bel colpaccio, suscitando ammirazione da parte del conduttore romano. Ma prima di concludere la serata con il consueto brindisi, nel corso della puntata c'è stato un momento al cardiopalma che ha catturato l'attenzione dei numerosi seguaci di questo game show. Marco e Francesco sono andati al confronto con in palio l'ultimo posto al Triello! L'Eredità e il confronto al cardiopalma tra Francesco e Marco Il confronto a tempo tra Francesco e Marco è stato alquanto combattuto. Entrambi i concorrenti sono entrati nel cuore ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Grandi emozioni ha elargito la puntata di mercoledì 5 gennaio de L'. Dopo una serie di serate con Marco, ecco che Flavio Insinna ha avuto modo di accogliere al tavoloa Ghigliottina un nuovo campione di nome. Quest'ultimo è riuscito a mettere a segno un bel colpaccio, suscitando ammirazione da parte del conduttore romano. Madi concludere la serata con il consueto brindisi, nel corsoa puntata c'è stato un momento al cardiopalma che ha catturato l'attenzione dei numerosi seguaci di questo game show. Marco e Francesco sono andati al confronto con in palio l'ultimo posto al Triello! L'e il confronto al cardiopalma tra Francesco e Marco Il confronto a tempo tra Francesco e Marco è stato alquanto combattuto. Entrambi i concorrenti sono entrati nel cuore ...

