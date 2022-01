Kazakhstan: violente proteste per l'aumento del gas | Video (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È caos politico in Kazakistan dopo che migliaia di persone si sono riversate per le strade di diverse città, in una protesta senza precedenti nella storia del Paese, per manifestare contro l’aumento del prezzo del gas. Occupati anche il palazzo del sindaco di Almaty ed il municipio di Nur-Sultan. Inutile il tentativo delle forze dell'ordine di sedare la rivolta. Oltre 95 i poliziotti feriti e centinaia gli arresti. L’esplosione di violenza per le strade dell’ex Repubblica sovietica dell’Asia Centrale ha reso necessaria la dichiarazione dello stato d’emergenza ad Almaty. Il provvedimento resterà in vigore dal 5 al 19 gennaio con coprifuoco fissato dalle 23 alle 7. Guarda tutti i Video Jalalabad, talebani sparano ai manifestanti con la bandiera afghana Video É accaduto durante una manifestazione a Jalalabad, città dell'Afghanistan ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È caos politico in Kazakistan dopo che migliaia di persone si sono riversate per le strade di diverse città, in una protesta senza precedenti nella storia del Paese, per manifestare contro l’del prezzo del gas. Occupati anche il palazzo del sindaco di Almaty ed il municipio di Nur-Sultan. Inutile il tentativo delle forze dell'ordine di sedare la rivolta. Oltre 95 i poliziotti feriti e centinaia gli arresti. L’esplosione di violenza per le strade dell’ex Repubblica sovietica dell’Asia Centrale ha reso necessaria la dichiarazione dello stato d’emergenza ad Almaty. Il provvedimento resterà in vigore dal 5 al 19 gennaio con coprifuoco fissato dalle 23 alle 7. Guarda tutti iJalalabad, talebani sparano ai manifestanti con la bandiera afghanaÉ accaduto durante una manifestazione a Jalalabad, città dell'Afghanistan ...

Advertising

elerub11 : RT @RivLibPopolare: Le proteste in #Kazakistan stanno diventando sempre più violente. I manifestanti hanno dato fuoco alla residenza del Pr… - soteros1 : RT @acnecessitatis: Le proteste del Gas scuotono il #Kazakistan - civitas_europea : RT @RivLibPopolare: Le proteste in #Kazakistan stanno diventando sempre più violente. I manifestanti hanno dato fuoco alla residenza del Pr… - ArmiDicone : RT @RivLibPopolare: Le proteste in #Kazakistan stanno diventando sempre più violente. I manifestanti hanno dato fuoco alla residenza del Pr… - forumalcentro : RT @RivLibPopolare: Le proteste in #Kazakistan stanno diventando sempre più violente. I manifestanti hanno dato fuoco alla residenza del Pr… -