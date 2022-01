Djokovic arrivato in Australia ma il suo visto non sarebbe valido. E rimane bloccato in aeroporto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Novak Djokovic è arrivato in Australia, per partecipare agli Open di Melbourne, ma è rimasto bloccato in aeroporto. Il motivo è lo stesso che ha suscitato polemiche a non finire e cioè l’esenzione dal vaccino anti Covid che non risulterebbe nel visto del numero 1 del tennis mondiale. Djokovic si trova in una stanza all’aeroporto e non è facile prevedere che cosa accadrà nelle prossime ore. “Il serbo – si legge sul sito della Gazzetta dello Sport – è atterrato a Tullamarine – l’aeroporto internazionale di Melbourne – alle 23.30 locali, le 13.30 italiane. Ma si prospetta una lunga notte per Djokovic: dalla frontiera hanno infatti contattato il governo dello Stato del Victoria a causa di un visto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Novakin, per partecipare agli Open di Melbourne, ma è rimastoin. Il motivo è lo stesso che ha suscitato polemiche a non finire e cioè l’esenzione dal vaccino anti Covid che non risulterebbe neldel numero 1 del tennis mondiale.si trova in una stanza all’e non è facile prevedere che cosa accadrà nelle prossime ore. “Il serbo – si legge sul sito della Gazzetta dello Sport – è atterrato a Tullamarine – l’internazionale di Melbourne – alle 23.30 locali, le 13.30 italiane. Ma si prospetta una lunga notte per: dalla frontiera hanno infatti contattato il governo dello Stato del Victoria a causa di un...

