Cari Insigne e De Laurentiis, avete reso il calcio ancora più scadente (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il divorzio tra Insigne ed il Napoli di De Laurentiis è un'altra coltellata a chi sogna un calcio contraddistinto dall'amore e dalla passione. E' tutto così vuoto, è tutto così amorfo, è tutto così scadente. Queste sono solo alcune delle tante emozioni che hanno provato i tifosi del Napoli quando hanno visto le immagini che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ReErthu : @Ibra_official @Lor_Insigne il problema vedete i miei cari signori e vi chiamo signori perché siete signori che men… - DIABOLIK_7 : #Insigne 'Cari amici napoletani, vi voglio bene, ma vi vado in culo' #Napoli #Calciomercato - ReErthu : @DilettaLeotta @pisto_gol @L__Spalletti @Lor_Insigne Comunque mi Cari signori a capodanno Si sono presi una bella m… - pombo1976 : E sicché si legge quanto segue in merito ai calciatori in scadenza: 4x Juve 3x Lazio 2x Milan e Inter 1x Torino, Sa… - Davidemodena24 : @tuttonapoli E' inutile cari giornalisti di fare ancora caciara sul rinnovo di #insigne perché @ADeLaurentiis l ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Cari Insigne Milan - Napoli, chi perde esce dalla corsa scudetto ... un po' per alcuni errori commessi che stanno costando cari. E così, nel solito scenario da sold ... Spalletti invece ritrova Elmas e Zielinski, ma deve rinunciare a Insigne e Mario Rui, oltre ovviamente ...

Napoli, da tutto a niente: il vento è ormai cambiato Poi improvvisamente anche i famosi 'episodi' tanto cari agli allenatori hanno cominciato a voltare ... Insigne ancora deve sbloccarsi su azione, Lozano marca visita dal 3 ottobre e Politano non esulta ...

Ripartenza Udinese: fiato sospeso Impennata di contagi nel calcio, determinanti i test al rientro poi dalle 15 di oggi i bianconeri agli ordini di Cioffi al Bruseschi ...

TMW - Napoli su Muriel, ma l'Atalanta è 'bottega cara': le cifre

