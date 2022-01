Burioni si scaglia contro Djokovic | ' Gesto gravissimo da parte sua e degli organizzatori Dovrebbe '

Advertising

agilex2 : @ilfoglio_it @davcarretta .@davcarretta ricorda se .@RobertoBurioni si è mai scusato con Sandra Gallina? (e con chi… - ilpensologo : Burioni si scaglia contro Heather Parisi e Red Ronnie. Geloso, perché fra virologi improvvisati, a differenza sua,… -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni scaglia

Globalist.it

In una serie di tweet, il virologosi è mostrato contrario a questa decisione spiegando che: "Un campione sportivo gode di immensi benefici, ma è tenuto anche a dare il buon esempio. In un ...sicontro Speranza: basta tentennamenti o sarà lockdown Scene simili a quelle viste a Rotterdam sono quelle andate in scena nella capitale politica olandese con auto incendiate, ...In una serie di tweet, il virologo Burioni si è mostrato contrario a questa decisione spiegando che: Dynamic 1 “Un campione sportivo gode di immensi benefici, ma è tenuto anche a dare il buon esempio.