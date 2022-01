Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 gennaio 2022)DEL 4 GENNAIOORE 19:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1 E L’APPIA. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO. IN OCCASIONE DEL PIANO DI MOBILITÀ DELLE FESTIVITÀ DI NATALE, FINO AL 6 GENNAIO SULLA RETE DI SUPERFICIE È IN VIGORE L’ORARIO DEL SABATO, MENTRE PER IL TRASPORTO METROPOLITANO LE METRO A E B SEGUONO L’ORARIO NON SCOLASTICO. LA METRO C INVECE SEGUE L’ORARIO FERIALE ORDINARIO. PER TUTTI I DETTAGLI COLLEGATEVI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO TRANVIARIO CAPITOLINO, LA LINEA TRAM 3 È SOSTITUITA ...