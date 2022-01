Ue, scontro su nucleare: anche Austria e Lussemburgo contrarie a considerarlo energia green (Di martedì 4 gennaio 2022) Dibattito intenso sino al 12 gennaio quando la Commissione dovrà adottare l'atto. Germania chiude gli impianti ma la Francia non ha intenzione di rinunciare all'energia atomica e stringe patto con i ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 gennaio 2022) Dibattito intenso sino al 12 gennaio quando la Commissione dovrà adottare l'atto. Germania chiude gli impianti ma la Francia non ha intenzione di rinunciare all'atomica e stringe patto con i ...

