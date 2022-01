“Tuanzebe diventerà un top: vi spiego perché”, l’esperto si complimenta con il Napoli (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianluca Nani, dirigente sportivo, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Il focus dell’intervento ha riguardato Axel Tuanzebe, difensore del Manchester United, in prestito all’Aston Villa, che nei prossimi giorni potrebbe approdare al Napoli. Di seguito quanto evidenziato: Calciomercato Napoli Tuanzebe “Tuanzebe? Con Spalletti migliorerà tantissimo, lui che ci tiene all’organizzazione della fase difensiva e all’attenzione nei confronti del singolo giocatore: imparerà moltissimo dopo questa esperienza, un po’ come Tomori al Milan che si è completato. Complementi al Napoli per il colpo”. Il Napoli dovrebbe aver già fissato le visite mediche per la giornata di giovedì, che potrebbero slittare al ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianluca Nani, dirigente sportivo, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione “Radio Goal”. Il focus dell’intervento ha riguardato Axel, difensore del Manchester United, in prestito all’Aston Villa, che nei prossimi giorni potrebbe approdare al. Di seguito quanto evidenziato: Calciomercato? Con Spalletti migliorerà tantissimo, lui che ci tiene all’organizzazione della fase difensiva e all’attenzione nei confronti del singolo giocatore: imparerà moltissimo dopo questa esperienza, un po’ come Tomori al Milan che si è completato. Complementi alper il colpo”. Ildovrebbe aver già fissato le visite mediche per la giornata di giovedì, che potrebbero slittare al ...

