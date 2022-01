Tabellone Wta 500 Adelaide 1 2022 | Barty guida il seeding

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ildel primo torneo Wta 500 di, in programma dal 3 al 9 gennaio nella località australiana. Are ilsarà la padrona di casa Ashleigh. Spiccano inoltre le presenze della bielorussa Sabalenka, della greca Sakkari e della spagnola Badosa. Al via anche la talentuosa statunitense Coco Gauff. Scopriamo dunque ilcompleto del torneo. IL MONTEPREMIWTA 500PRIMO TURNO (1)vs bye Gauff b. (Q) Eikeri 6-2 6-1 Tomljanovic b. Watson 6-4 7-6(5) (6) Kenin b. (Q) Bronzetti 7-5 7-5 (4) Badosa vs Azarenka Hon b. Kvitova 6-7(4) 7-5 6-2 Fernandez b. Alexandrova 6-3 6-4 (5) Swiatek b. (Q) Saville 6-3 6-3 (7) Rybakina b. Sanders 6-4 1-6 ...

... dove si disputerà uno dei primi250 della nuova stagione. La testa di serie numero due ... Nella parte bassa del, quella in cui figura la rumena, sono state poi inserite Viktorija Golubic ,...Jasmine Paolini affronterà Anna Karolina Schmiedlova al primo turno del250 di Melbourne 2 2022 . L'azzurra proverà a ripartire al meglio dopo una stagione eccezionale, ...PROGRAMMA E ...TENNIS – E’ cominciato come meglio non poteva il nuovo anno di Lucia Bronzetti. La giovane tennista italiana infatti questa mattina si è guadagnata un posto nel tabellone principale del torneo Wta 500 ...La stagione 2022 del tennis è già iniziata e ovviamente non c’è solo l’Atp cup da tenere d’occhio. Oggi sono infatti iniziati anche i primi turni del torneo WTA 500 di Adelaide dove non sono mancati m ...