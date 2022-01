"Siamo in autogestione?". I 5 Stelle si spaccano: cosa succede (Di martedì 4 gennaio 2022) L'ipotesi di rieleggere Mattarella crea caos nel Movimento 5 Stelle. Malumori per la fuga in avanti: "Siamo in autogestione?". E c'è chi vuole commissariare Conte Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) L'ipotesi di rieleggere Mattarella crea caos nel Movimento 5. Malumori per la fuga in avanti: "in?". E c'è chi vuole commissariare Conte

Advertising

infoitinterno : 'Siamo in autogestione?'. I 5 Stelle si spaccano sul Mattarella bis - Castelletta61 : Mo Toninelli pensa. E da quando. Un fallito di un partito di falliti deciderà il PdR ? Attento @matteosalvinimi att… - giorgiahlm__ : nemmeno chi ti dovrebbe multare perché non porti la mascherina la porta non oso immaginare il resto e non mi meravi… - cclatwe : A questo punto toccherà al baffino adottarlo dentro al suo 0,5%. - Gardella90 : RT @MarcoFattorini: **QUIRINALE: TENSIONI M5S SU MATTARELLA-BIS, SMS TAVERNA NELLA CHAT SENATORI 'SIAMO IN AUTOGESTIONE?'** = -