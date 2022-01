Roma senza Natale (Di martedì 4 gennaio 2022) C’è gente, ma non così tanta. Piazza di Spagna smorta, e siamo a tre giorni dal Natale. Via del Corso poco più animata, “Signore, ‘a mascherina”, ho capito Dio santo ma sto telefonando, “’A mascherina va messa appresscindere”. Poi dicono che il governo Draghi non ha creato nuovi lavori. Qui l’unica attività sembra essere rompe li cojoni a quelli che camminano, a cura di certi bestioni in nero che si credono tutori di chissà quale ordine. Non si capisce la logica sanitaria a Roma, certe vie sì e certe no, misteriosamente, come le ascelle di Manuela Arcuri in “Viaggi di nozze”, ma i più la fottuta mascherina la tengono sotto al mento o niente del tutto, forse in tasca. Ma coraggio, da domani il governatore Zingaretti, quello col sorrisone di chi ha svoltato, taglia la testa al toro, estende l’obbligo ovunque, anche sul Terminillo e chi s’è visto s’è ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) C’è gente, ma non così tanta. Piazza di Spagna smorta, e siamo a tre giorni dal. Via del Corso poco più animata, “Signore, ‘a mascherina”, ho capito Dio santo ma sto telefonando, “’A mascherina va messa appresscindere”. Poi dicono che il governo Draghi non ha creato nuovi lavori. Qui l’unica attività sembra essere rompe li cojoni a quelli che camminano, a cura di certi bestioni in nero che si credono tutori di chissà quale ordine. Non si capisce la logica sanitaria a, certe vie sì e certe no, misteriosamente, come le ascelle di Manuela Arcuri in “Viaggi di nozze”, ma i più la fottuta mascherina la tengono sotto al mento o niente del tutto, forse in tasca. Ma coraggio, da domani il governatore Zingaretti, quello col sorrisone di chi ha svoltato, taglia la testa al toro, estende l’obbligo ovunque, anche sul Terminillo e chi s’è visto s’è ...

