Prima per i lavoratori e poi per tutti. Obbligo vaccinale in due step. Inside Dopo Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, anche Maurizio Landini, numero uno della Cgil, chiede al governo di introdurre il vaccino obbligatorio per tutti perché "il contagio non avviene nei luoghi di lavoro o in ufficio". A questo punto gli occhi della politica sono tutti puntati sulla cabina di regia e... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Prima per Insigne - Toronto, è fatta: entro settimana prossima firma e annuncio ...di stagione con la maglia del Napoli prima di trasferirsi in Canada a partire dal primo di luglio: contratto da 11,5 milioni di euro netti più ulteriori 4,5 di bonus. Ultimi sei mesi in Italia per il ...

Genoa, Toronto insiste con Criscito. Il capitano diviso tra sogni e tentazioni Per poi magari diventarne dirigente una volta appesi gli scarpini. ATTRAZIONE - Ma la tentazione ... Se Toronto sarà la nuova casa di Criscito lo diventerà soltanto non prima della prossima estate.

Ces, fiera tech di Las Vegas chiuderà prima per Omicron Agenzia ANSA Tali e Quali, Conti spiega le differenze: meccanismo, giuria, concorrenti Tutto ciò che c'è da sapere sullo spin-off di Tale e Quale Show, ma con la gente comune in gara al posto dei Vip ...

Cagliari, Gagliano torna dal prestito all'Avellino Torna a casa Luca Gagliano dal prestito con l'Avellino. Per la squadra rossoblu un rinforzo per l'attacco anche in considerazione delle temporanee ...

