Omicron, “Prevedo il picco dei contagi tra 5-10 giorni. Meno letale, contribuirà ad immunizzarci tutti”, afferma il matematico del Cnr (Di martedì 4 gennaio 2022) A margine di tre, lunghi ed orribili anni di pandemia fin qui vissuti, l’unica buona notizia è che ormai il Covid, quello che ha fatto strage degli italiani più fragili ed anziani, è quasi scomparso del tutto, lasciandoci però in eredità questa sua maledetta variante, Meno letale e pericolosa, ma ugualmente insidiosa a causa della sua altissima contagiosità. Come si evince infatti quotidianamente dai dati forniti dal ministero della Sanità insieme all’Iss, i contagi continuano a moltiplicarsi ad una velocità impressionante. Ora poi, con alle spalle i giorni delle festività natalizie, che hanno visto riunirsi nelle case amici e parenti, i numeri sembrano correre ancora più in fretta. Il matematico del Cnr: “La curva dovrebbe raggiungere il suo massimo tra 5-10 ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) A margine di tre, lunghi ed orribili anni di pandemia fin qui vissuti, l’unica buona notizia è che ormai il Covid, quello che ha fatto strage degli italiani più fragili ed anziani, è quasi scomparso del tutto, lasciandoci però in eredità questa sua maledetta variante,e pericolosa, ma ugualmente insidiosa a causa della sua altissimaosità. Come si evince infatti quotidianamente dai dati forniti dal ministero della Sanità insieme all’Iss, icontinuano a moltiplicarsi ad una velocità impressionante. Ora poi, con alle spalle idelle festività natalizie, che hanno visto riunirsi nelle case amici e parenti, i numeri sembrano correre ancora più in fretta. Ildel Cnr: “La curva dovrebbe raggiungere il suo massimo tra 5-10 ...

