Meghan Markle e il principe Harry vendono la loro villa di Los Angeles (Di martedì 4 gennaio 2022) I duchi di Sussex non si sentono a casa nell'abitazione comprata nel 2020 per 14,5 milioni di dollari e desiderano cambiare. L’attuale residenza ha nove stanze da letto, 16 bagni, sauna, biblioteca, palestra, piscina e un campo da tennis, il tutto distribuito nei 30mila metri quadri del terreno di proprietà. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 4 gennaio 2022) I duchi di Sussex non si sentono a casa nell'abitazione comprata nel 2020 per 14,5 milioni di dollari e desiderano cambiare. L’attuale residenza ha nove stanze da letto, 16 bagni, sauna, biblioteca, palestra, piscina e un campo da tennis, il tutto distribuito nei 30mila metri quadri del terreno di proprietà. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

_satanbitch : E o mais bizarro e que o h h holmes é primo distante da meghan markle - fashiongenus : Segreti reali, quale sarà la prossima mossa di Meghan Markle? - vogue_italia : Ci hanno fatto davvero sognare: ecco le proposte di matrimonio più favolose tra le celeb ?? - cocoa_key : RT @vogue_italia: Nuova vita, nuovi ruoli. Il 2021 per Meghan è stato l'anno della svolta. Ecco come l'ha interpretato in termini di stile… - falaseriojoao : RT @lerdog: A Meghan Markle assim no dia do casamento -