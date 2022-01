Lazio, ufficiale la cessione del centrocampista in prestito! (Di martedì 4 gennaio 2022) Si muove il mercato in uscita in casa Lazio. Nella giornata odierna, la società capitolina ha comunicato di aver ceduto in prestito fino al termine della stagione Gonzalo Escalante al Deportivo Alavés. Per il centrocampista si tratta di un ritorno in Liga: l’argentino aveva infatti trascorso cinque stagioni all’Eibar, prima di approdare a parametro zero al club biancoceleste. Escalante, Lazio, cessioneDi seguito, il comunicato del club: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2021/22, il calciatore Gonzalo Escalante al Deportivo Alavés”. SANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Si muove il mercato in uscita in casa. Nella giornata odierna, la società capitolina ha comunicato di aver ceduto in prestito fino al termine della stagione Gonzalo Escalante al Deportivo Alavés. Per ilsi tratta di un ritorno in Liga: l’argentino aveva infatti trascorso cinque stagioni all’Eibar, prima di approdare a parametro zero al club biancoceleste. Escalante,Di seguito, il comunicato del club: “La S.S.comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2021/22, il calciatore Gonzalo Escalante al Deportivo Alavés”. SANTO ROMEO

Advertising

DiMarzio : #SerieC | @MonopoliCalcio, ufficiale il trasferimento di #Rossi in prestito dalla @OfficialSSLazio Dal nostro net… - ndl00 : Ufficiale, #Rossi si trasferisce al #Monopoli in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della #Lazio. - NewsTuttoC : UFFICIALE - Monopoli, dalla Lazio arriva Alessandro Rossi - infoitsport : Calciomercato Lazio, ufficiale il prestito di Escalante all’Alaves - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, ufficiale il prestito di Escalante all'Alaves - Calcio in Pillole -