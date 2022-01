Inter, c’è la firma di Onana: cifre e dettagli dell’accordo (Di martedì 4 gennaio 2022) André Onana ha firmato il suo contratto con l’Inter e diventerà nerazzurro dalla prossima stagione: le cifre e i dettagli L’Inter ha chiuso per il portiere della prossima stagione. Sarà Onana. Oggi visite e firma per l’estremo difensore dell’Ajax in scadenza a giugno. Contratto quinquennale a 3 milioni a stagione per il camerunese, come riportato da Gianluca Di Marzio. CONTINUA SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Andréhato il suo contratto con l’e diventerà nerazzurro dalla prossima stagione: lee iL’ha chiuso per il portiere della prossima stagione. Sarà. Oggi visite eper l’estremo difensore dell’Ajax in scadenza a giugno. Contratto quinquennale a 3 milioni a stagione per il camerunese, come riportato da Gianluca Di Marzio. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | C’È SOLO L’INTER Indossa la maglia con cui scenderanno in campo i nerazzurri nella finale di Supercoppa! Sco… - AlfredoPedulla : #Onana pronto per le visite #Inter è l’ulteriore conferma che il #Barcellona non c’era, malgrado le fibrillazioni d… - tvdellosport : Tra poco a Sportitaliamercato ?? Inizia il mercato: #juventus all’attacco, tra #morata e gli scenari avanzati ??… - fpistorio : RT @Inter: ?? | C’È SOLO L’INTER Indossa la maglia con cui scenderanno in campo i nerazzurri nella finale di Supercoppa! Scopri come ?? ht… - Wazza_CN : Dirò una cosa impopolare forse, ma la storia tra Eriksen e l’Inter mi puzza un po’… c’è qualcosa che non sapremo mai -

Ultime Notizie dalla rete : Inter c’è Lukaku, cosa c’è dietro la retromarcia sull’Inter e il Chelsea e come può andare a finire Corriere della Sera