Insigne lascia il Napoli a gennaio? La situazione (Di martedì 4 gennaio 2022) Il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla situazione legata a Lorenzo Insigne. Il capitano ha accettato di trasferirsi in Canada, i soldi offerti dal Toronto sono tanti e Insigne ha fatto la sua scelta, condivisibile o meno, ma non criticabile. Insigne Napoli Toronto Bisogna sciogliere l’ultimo nodo, ossia quando Lorenzo lascerà Napoli. Secondo Il Mattino, Aurelio De Laurentiis sta ascoltando la proposta del Toronto per farlo partire già a gennaio. Il Napoli quindi non avrebbe alcun problema a privarsi di Insigne anche da adesso, senza aspettare giugno. Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 gennaio 2022) Il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sullalegata a Lorenzo. Il capitano ha accettato di trasferirsi in Canada, i soldi offerti dal Toronto sono tanti eha fatto la sua scelta, condivisibile o meno, ma non criticabile.Toronto Bisogna sciogliere l’ultimo nodo, ossia quando Lorenzo lascerà. Secondo Il Mattino, Aurelio De Laurentiis sta ascoltando la proposta del Toronto per farlo partire già a. Ilquindi non avrebbe alcun problema a privarsi dianche da adesso, senza aspettare giugno.

Advertising

domyaquino1990 : Se #Insigne ci lascia , non credete abbiamo bisogno di un sostituto urgente ? #Calciomercato #DiMarzio #SscNapoli - ciramika : @Gianluca_2205 Hamsik molla tutto e se ne va in Cina ma vi commuove. Insigne va a Toronto e vi lascia indifferente.… - partenopeico : @CapicciE @Torrenapoli1 No dai non paragoniamo Napoli e Real... c'è chi lascia andare a zero insigne e chi a zero p… - GianluigiEspos9 : @RRodrighi @maremmimpestata @beliveindrienzo Falso tifoso per uno che ci lascia per andare al Toronto per soldi. Ma vafangul te e Insigne - Damianodanny1 : SOPRAVVALUTATO? - CHIEDEVA A NAPOLI CIFRE FUORI MERCATO, NESSUN GRANDE CLUB EUROPEO LO HA VOLUTO ALLORA INSIGNE VA… -