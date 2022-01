GF Vip | preoccupante annuncio | “Non c’è da nessuna parte”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Un nuovosta scombussolando il GF Vip: cosa è successo nella Casa più spiata d’Italia? Rivelazione scottante dadi uno dei concorrenti (via Screenshot)Il GF Vip 6 sta crescendo settimana dopo settimana, una vera e propria sorpresa per Alfonso Signorini rimasto deluso dal primo mese del reality. Infatti rispetto all’ultima edizione, i concorrenti stavano facendo fatica a creare dinamiche interessanti per i telespettatori. Adesso però i gieffini hanno avuto il tempo di fare anche qualche confessione al pubblico a casa. Infatti a prendere la parola ci ha pensato Davide Silvestri, che ha parlato con Katia Ricciarelli di alcune dinamiche del gioco. Quindi il giovane attore ed aiuto regista ha deciso di rompere il silenzio, rivelando alcune perplessità sulle coppie nate nella Casa. Silvestri ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip preoccupante

Vesuvius.it

Al TG5, la consueta anteprima del 'GF' ha allarmato i telespettatori. Alfonso Signorini ha preannunciato una situazione davveroQuesta sera andrà in onda il ' GFChristmas Show ', lo show di Natale con cui i protagonisti della sesta edizione saluteranno gli affezionati telespettatori del reality, in vista ...Leggi anche Gf, Soleil manda via in modo brusco Gianmaria e Davide: "Questa è la mia stanza" ... avete visto cos'è accaduto? Nulla dio di eclatante sia chiaro, ma, come potete vedere ...I telespettatori del GF Vip si sono accorti che alcuni sponsor si sono ritirati dal reality show. Qual è il motivo di questa scelta?Durante la diretta di lunedì 3 gennaio 2022 del Gf Vip 6, abbiamo assitito ad un acceso confronto tra Alex Belli ed Alessandro Basciano ...