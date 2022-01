Gf Vip, Alex Belli e Alessandro Basciano arrivano quasi alle mani e si insultano. Deve intervenire Signorini (Di martedì 4 gennaio 2022) . Anche gli uomini della casa, come le donne, durante questa 31ma puntata del lunedì sera mettono in scena uno spettacolo davvero pessimo. Quella di lunedì 3 gennaio verrà ricordata come la puntata più litigiosa di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le urla tra le donne della casa arriva il bruttisimo scontro tra Alex Belli e Alessandro Basciano. Belli aveva attaccato Basciano chiamandolo “brutta copia”, Alessandro da parte sua aveva replicato con un poco signorile: «Portami tua moglie». Durante la diretta di lunedì 3 gennaio per i due è arrivato il momento del confronto faccia e faccia. Sono entrambi super carichi, nemmeno fanno in tempo a incontrarsi che si avvicinano tutti e due pericolosamente l’uno all’altro urlando a vicenda di tacere, sembra stiano ... Leggi su blog.libero (Di martedì 4 gennaio 2022) . Anche gli uomini della casa, come le donne, durante questa 31ma puntata del lunedì sera mettono in scena uno spettacolo davvero pessimo. Quella di lunedì 3 gennaio verrà ricordata come la puntata più litigiosa di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le urla tra le donne della casa arriva il bruttisimo scontro traaveva attaccatochiamandolo “brutta copia”,da parte sua aveva replicato con un poco signorile: «Portami tua moglie». Durante la diretta di lunedì 3 gennaio per i due è arrivato il momento del confronto faccia e faccia. Sono entrambi super carichi, nemmeno fanno in tempo a incontrarsi che si avvicinano tutti e due pericolosamente l’uno all’altro urlando a vicenda di tacere, sembra stiano ...

