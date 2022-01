Galimberti vuole mettere in galera chi non si vaccina. Imbarazzo a “In Onda” (video) (Di martedì 4 gennaio 2022) Il filosofo Umberto Galimberti ne dice un’altra delle sue con una disinvoltura e una sicumera che fanno spavento. La firma di Repubblica durante la trasmissione di La7 In Onda si dice a favore dell’obbligo vaccinale: “L’unica arma per sconfiggere il virus è il vaccino”. E fin qui nulla di nuovo, i vaccini sono uno scudo fOndamentale e di obbligo si parla anche nella compagine governativa. Ma poi l’attacco a chi non è vaccinato tracima: “I no vax infettano, non possono imporci una vita claustrale. Non può valere il fatto che lla loro sia un’opinione che si confronta con un’altra. non è così”. Interviene Parenzo che quasi ridendo sottolinea come se fosse un discorso per assurdo: “Detto così, professor Galimberti, potrebbe sembrare che si voglia far diventare un reato non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) Il filosofo Umbertone dice un’altra delle sue con una disinvoltura e una sicumera che fanno spavento. La firma di Repubblica durante la trasmissione di La7 Insi dice a favore dell’obbligole: “L’unica arma per sconfiggere il virus è il vaccino”. E fin qui nulla di nuovo, i vaccini sono uno scudo fmentale e di obbligo si parla anche nella compagine governativa. Ma poi l’attacco a chi non èto tracima: “I no vax infettano, non possono imporci una vita claustrale. Non può valere il fatto che lla loro sia un’opinione che si confronta con un’altra. non è così”. Interviene Parenzo che quasi ridendo sottolinea come se fosse un discorso per assurdo: “Detto così, professor, potrebbe sembrare che si voglia far diventare un reato non ...

Advertising

SecolodItalia1 : Galimberti vuole mettere in galera chi non si vaccina. Imbarazzo a “In Onda” (video) - zazagab2 : Diventi #reato', il filosofo #Galimberti vuole la galera per i no vax. Il TSO PER I FUORI DI TESTA DIVENTI #LEGGE '… - Enrico41274903 : RT @tempoweb: Altro che #Cacciari, il filosofo #Galimberti vuole la galera per i #novax #inonda #vaccino #covid #3gennaio #iltempoquotidian… - emivan70 : 'Diventi reato', il filosofo Galimberti vuole la galera per i no vax. Cosa dice a In Onda - Il Tempo - mimmop61 : 'Diventi reato', il filosofo Galimberti vuole la galera per i no vax. Cosa dice a In Onda - Il Tempo -