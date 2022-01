Due minori indagati per la morte di Nicholas ed Ilaria (Di martedì 4 gennaio 2022) di Pina Ferro Per il decesso di Nicolas Galluzzi, 18 anni, Ilaria Bove 15 anni, due minori sono stati iscritti nel registro degli indagati. Gravissima l’accusa a loro carico: omicidio stradale colposo. L’avviso di garanzia è stato notificato ad un ragazzo ed una ragazza entrambi di Coperchia (frazione di Pellezzano) che quella sera erano a bordo di un altro ciclomotore e stavano trascorrendo la serata insieme alla coppia di amici successivamente deceduta in seguito ad un tremendo incidente stradale avvenuto in via Carlo De Iuliis di Pellezzano all’altezza della Cartiera. I due ragazzi indagati sono anche già stati a lungo ascoltati dai magistrati titolari del fascicolo investigativo. Due Le inchieste aperte per il decesso di Ilaria Bove e Nicolas Galluzzi: 1 da parte della procura ordinaria e l’altra ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 4 gennaio 2022) di Pina Ferro Per il decesso di Nicolas Galluzzi, 18 anni,Bove 15 anni, duesono stati iscritti nel registro degli. Gravissima l’accusa a loro carico: omicidio stradale colposo. L’avviso di garanzia è stato notificato ad un ragazzo ed una ragazza entrambi di Coperchia (frazione di Pellezzano) che quella sera erano a bordo di un altro ciclomotore e stavano trascorrendo la serata insieme alla coppia di amici successivamente deceduta in seguito ad un tremendo incidente stradale avvenuto in via Carlo De Iuliis di Pellezzano all’altezza della Cartiera. I due ragazzisono anche già stati a lungo ascoltati dai magistrati titolari del fascicolo investigativo. Due Le inchieste aperte per il decesso diBove e Nicolas Galluzzi: 1 da parte della procura ordinaria e l’altra ...

