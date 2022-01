Covid: Usa, ok Fda a booster Pfizer in 12-15enni (Di martedì 4 gennaio 2022) Milano, 3 gen. (Adnkronos Salute) - Via libera negli Usa dalla Food and Drug Administration al booster del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech anche per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. L'ente regolatorio ha annunciato di aver modificato... Leggi su today (Di martedì 4 gennaio 2022) Milano, 3 gen. (Adnkronos Salute) - Via libera negli Usa dalla Food and Drug Administration aldel vaccino anti-di-BioNTech anche per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. L'ente regolatorio ha annunciato di aver modificato...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Vaccino ai bimbi, confessione choc in tv. E anche #Fauci fa una ammissione incredibile (VIDEO) ???? - Agenzia_Ansa : Tre boeing carichi di patate sono pronti a partire per il Giappone per salvare i McDonald's dalla carenza di pata… - Agenzia_Ansa : Il Centers for Disease Control and Prevention riduce da 10 a 5 giorni l'isolamento per i positivi al Covid asintoma… - kajacaprari : RT @OrtigiaP: ISTERISMO COLLETTIVO..parla il prof. @azangrillo unico competente che ha sempre usa il buon senso che manca a troppi, specie… - Andrea60133919 : RT @ImolaOggi: Covid, segretario alla Difesa Usa positivo dopo 3 dosi di 'vaccino' -