Cina, lockdown a Yuzhou dopo scoperta 3 casi asintomatici (Di martedì 4 gennaio 2022) Le autorità cinesi proseguono con la strategia 'zero Covid' in vista dei Giochi Olimpici invernali al via tra un mese. Da ieri sera, infatti, è stata messa in lockdown Yuzhou, città da quasi 1,2 milioni di abitanti, dove sono stati rilevati tre casi asintomatici. Come riporta il Guardian, agli abitanti è stato ordinato di rimanere in casa. In alcuni quartieri della città è consentito entrare ma non uscire, mentre in altri non è permesso né l'uno né l'altro. A Yuzhou è stato sospeso il servizio di trasporto pubblico ed è vietata la circolazione delle auto ad eccezione dei mezzi per la risposta alla pandemia. Tutti i negozi, i luoghi di intrattenimento e di svago sono stati chiusi. Possono operare solo le attività commerciali che vendono prodotti essenziali per la vita ...

