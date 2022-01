UN DURO COLPO AI ROTHSCHILD IN ITALIA (Di lunedì 3 gennaio 2022) Articolo di Filippo Chinnici La famiglia Elkann è sotto inchiesta dalla procura di Roma per una truffa all’INPS di almeno 30 milioni di euro. Gli Elkann sono – insieme alle famiglie Ferrero, Del Vecchio, De Benedetti, Pessina, il braccio ITALIAno dei ROTHSCHILD, per cui questa notizia va letta nel contesto del conflitto mondiale in corso … proviene da Database ITALIA. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Articolo di Filippo Chinnici La famiglia Elkann è sotto inchiesta dalla procura di Roma per una truffa all’INPS di almeno 30 milioni di euro. Gli Elkann sono – insieme alle famiglie Ferrero, Del Vecchio, De Benedetti, Pessina, il bracciono dei, per cui questa notizia va letta nel contesto del conflitto mondiale in corso … proviene da Database

Advertising

enricoblanc : @DiegoFusaro Consumiamo lo stretto necessario e ognuno ritiri ciò che ha depositato nelle banche. Già queste 2 semp… - valtiberina : Lignani (FD'I) 'Le imprese di trasporto locale non si aggiudicano il trasporto scolastico di Città di Castello e Sa… - irisdg81 : @Valenti44837922 Ma quale bullismo è una sporca untrice! ??Tenete duro, siamo in tanti. La lotta è dura e temo il c… - notyourclito : Duro colpo - ATTILIOCARBINI : @OsservaMy Tolte tutte, messe in una scatola dei ricordi, ti comprendo veramente è un duro colpo rivederle ?? ahimè… -