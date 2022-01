Sinner-Rinderknech, ATP Cup 2022: orario d’inizio preciso, tv, streaming, programma Italia-Francia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Martedì 4 gennaio dalle 00.00 Italiane l’Italia affronterà la Francia nel match valido per il Gruppo B dell’ATP Cup a Sydney (Australia). Una partita decisiva per gli azzurri, sconfitti all’esordio dall’Australia 2-1. Un ko amaro che potrebbe costar caro anche in caso di successo contro i francese. Tradotto: se gli australiani battono la Russia, l’avventura dei nostri portacolori si conclude alla fase a gironi. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HUMBERT LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Rinderknech Detto questo spetterà a Jannik Sinner aprire le danze contro la compagine transalpina, affrontando Arthur Rinderknech (n.58 del mondo). Sulla carta, una sfida alla portata per l’altoatesino che ha anche vinto l’ultimo confronto con il francese ad Anversa (Belgio), torneo vinto proprio da ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Martedì 4 gennaio dalle 00.00ne l’affronterà lanel match valido per il Gruppo B dell’ATP Cup a Sydney (Australia). Una partita decisiva per gli azzurri, sconfitti all’esordio dall’Australia 2-1. Un ko amaro che potrebbe costar caro anche in caso di successo contro i francese. Tradotto: se gli australiani battono la Russia, l’avventura dei nostri portacolori si conclude alla fase a gironi. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HUMBERT LA DIRETTA LIVE DIDetto questo spetterà a Jannikaprire le danze contro la compagine transalpina, affrontando Arthur(n.58 del mondo). Sulla carta, una sfida alla portata per l’altoatesino che ha anche vinto l’ultimo confronto con il francese ad Anversa (Belgio), torneo vinto proprio da ...

