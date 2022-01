Sci alpino: altre defezioni nel team statunitense, Nina O’Brien e AJ Hurt positive al Covid (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella giornata in cui Mikaela Shiffrin ha annunciato di essere presente allo slalom speciale di Zagabria della Coppa del Mondo di sci alpino 2022, avendo risolto i problemi relativi al Covid, il team statunitense ha annunciato altre positività alla vigilia della gara in Croazia. Dall’ultimo giro di tamponi, infatti, sono emersi altri due casi, con Nina O’Brien ed AJ Hurt che dovranno rinunciare alla competizione, restando in forte dubbio anche per le due gare tecniche di Kranjska Gora, in Slovenia, dove sono in programma uno slalom gigante ed uno speciale. Sci alpino, Mikaela Shiffrin torna in gara nello slalom di Zagabria! Tampone negativo per l’americana Il team americano, si legge in una nota, sarà fortemente ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella giornata in cui Mikaela Shiffrin ha annunciato di essere presente allo slalom speciale di Zagabria della Coppa del Mondo di sci2022, avendo risolto i problemi relativi al, ilha annunciatopositività alla vigilia della gara in Croazia. Dall’ultimo giro di tamponi, infatti, sono emersi altri due casi, coned AJche dovranno rinunciare alla competizione, restando in forte dubbio anche per le due gare tecniche di Kranjska Gora, in Slovenia, dove sono in programma uno slalom gigante ed uno speciale. Sci, Mikaela Shiffrin torna in gara nello slalom di Zagabria! Tampone negativo per l’americana Ilamericano, si legge in una nota, sarà fortemente ...

