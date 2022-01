Primavera | si fermano campionato e Coppa Italia | da stabilire la data del recupero

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La stagionesi ferma. Rinviata la 15esima giornata di andi1 e anche i quarti di finale di, a causa del Covid. Ancora daladel. “Si comunica che le gare della 15esima giornata di andel1 TIMVISION – si legge nel comunicato – programmate per il 7, l’8 e il 9 gennaio 2022, e le gare dei Quarti di Finale diTIMVISION Cup, programmate per il 12 e 13 gennaio, sono rinviate ada destinarsi”. SportFace.

