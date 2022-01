Presidente Bolsonaro ricoverato d'urgenza per dolori addominali (Di lunedì 3 gennaio 2022) ricoverato d'urgenza questa mattina all'ospedale VilaNova Star di San Paolo, il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro a causa di forti dolori addominali. Il medico di Bolsonaro, Antonio Luiz Macedo, ha dichiarato che al momento si sta... Leggi su today (Di lunedì 3 gennaio 2022)d'questa mattina all'ospedale VilaNova Star di San Paolo, ilbrasiliano Jaira causa di forti. Il medico di, Antonio Luiz Macedo, ha dichiarato che al momento si sta...

Advertising

ivic00633480 : RT @itsmeback_: Sembra che il presidente Bolsonaro sia stato ricoverato d'urgenza. Per ora non so altro e non si sa altro. - Gazzettino : #bolsonaro ricoverato d'urgenza per occlusione intestinale: il presidente brasiliano trasportato in elicottero - claudioit961 : Bolsonaro ricoverato d'urgenza per occlusione intestinale: il presidente brasiliano trasportato in elicottero - MariangelaSalv5 : @Sutilis Ho appena letto che il presidente Bolsonaro pare sia stato ricoverato urgentemente ...?? - itsmeback_ : Sembra che il presidente Bolsonaro sia stato ricoverato d'urgenza. Per ora non so altro e non si sa altro. -