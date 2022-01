Preghiera del mattino del 3 Gennaio 2022: “Fammi restare nella luce del Tuo Verbo” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la Preghiera del mattino di oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenzanostra vita con ladeldi oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da Ladi Maria.

