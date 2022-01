Nuovo grave lutto per la Regina Elisabetta: è morta Lady Farnham (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non c’è pace per la Regina Elisabetta: dopo pochi mesi dalla morte di suo marito è costretta a salutare per l’ultima volta anche Lady Farnham. La Regina Elisabetta (Getty Images)Un 2021 totalmente da dimenticare per la sovrana d’Inghilterra. Dopo la scomparsa del suo adorato marito, negli ultimi giorni dell’anno, la Regina ha dovuto far fronte ad un Nuovo e dolorosissimo lutto. Lady Farnham, sua dama di compagnia, non ce l’ha fatta ed è morta nella sua abitazione. Una donna fedelissima, al fianco di Elisabetta per ben 44 anni. Una delle figure immancabili al fianco della coppia reale, tanto da averli accompagnati in giro anche nelle tournée reali. Il principe Filippo ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non c’è pace per la: dopo pochi mesi dalla morte di suo marito è costretta a salutare per l’ultima volta anche. La(Getty Images)Un 2021 totalmente da dimenticare per la sovrana d’Inghilterra. Dopo la scomparsa del suo adorato marito, negli ultimi giorni dell’anno, laha dovuto far fronte ad une dolorosissimo, sua dama di compagnia, non ce l’ha fatta ed ènella sua abitazione. Una donna fedelissima, al fianco diper ben 44 anni. Una delle figure immancabili al fianco della coppia reale, tanto da averli accompagnati in giro anche nelle tournée reali. Il principe Filippo ...

