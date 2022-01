L’ora di religione è facoltativa: appello dei vescovi per aderire (Di lunedì 3 gennaio 2022) I vescovi italiani invitano le famiglie a scegliere L’ora di religione a scuola per i propri figli. “A breve sarete chiamati a esprimere anche la vostra scelta se avvalervi o non avvalervi dell’Insegnamento della religione cattolica (IRC), una materia che, per sua natura, favorisce il dialogo e il confronto tra persone ed esperienze diverse”. L’insegnamento della religione nella scuola italiana continua a riscuotere partecipazione anche se si tratta di una tenuta che va erodendosi. Nell’anno scolastico 2013/14, l’88,5% degli studenti aveva scelto di frequentare L’ora di religione. Nella rilevazione condotta nel 1993/94, invece, veniva scelta dal 93,5%. La materia dal 1984, con la revisione del Concordato tra Stato e Chiesa, è diventata opzionale, scelta dalle ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 3 gennaio 2022) Iitaliani invitano le famiglie a sceglieredia scuola per i propri figli. “A breve sarete chiamati a esprimere anche la vostra scelta se avvalervi o non avvalervi dell’Insegnamento dellacattolica (IRC), una materia che, per sua natura, favorisce il dialogo e il confronto tra persone ed esperienze diverse”. L’insegnamento dellanella scuola italiana continua a riscuotere partecipazione anche se si tratta di una tenuta che va erodendosi. Nell’anno scolastico 2013/14, l’88,5% degli studenti aveva scelto di frequentaredi. Nella rilevazione condotta nel 1993/94, invece, veniva scelta dal 93,5%. La materia dal 1984, con la revisione del Concordato tra Stato e Chiesa, è diventata opzionale, scelta dalle ...

Advertising

liamazzola : @GranataElena @PaolaLazz @consacrata_vita @PaoloUrciuoli29 @antoniodballaro @LauraMusto99 @FrancescoLozup1 @UCSCEI… - mbic91 : @Gianfi15 @Aelois_ Ma guarda, può essere, ho avuto due catechiste e in entrambi i casi l’esperienza non la definire… - mbic91 : @Gianfi15 @Aelois_ “Anche”, esattamente questo è il problema. Per il resto si inculcano cose abbastanza grottesche… - CaroGesuTV2000 : L'ora di religione, l’unica libera davvero, perché la scegli tu! @Avvenire_Nei @UCSCEI @agensir @VaticanNews - lino4219 : La CEI agli, studenti scegliete l'ora di religione per imparare dialogo e fratellanza -