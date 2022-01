Isola dei Famosi 2022, nel cast anche Nicola Vivarelli e Giorgio Manetti? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Subito dopo il GF Vip 6 partirà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Al timone ci sarà ancora Ilary Blasi che sta mettendo insieme i pezzi del puzzle che completeranno il cast pronto a sbarcare in Honduras. Tra i possibili naufraghi ormai vicinissimi al “sì” ci sono due ex volti di Uomini e Donne. Entrambi hanno lasciato il segno nel dating show di Maria De Filippi in quanto sono stati fidanzati con Gemma Galgani, la dama più famosa dello show. Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi avrebbe bloccato la presenza di Soleil Sorge Tra gli opinionisti della nuova stagione era spuntata la gieffina ma la conduttrice avrebbe detto 'no'. Isola dei Famosi ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 gennaio 2022) Subito dopo il GF Vip 6 partirà la nuova edizione dell’dei. Al timone ci sarà ancora Ilary Blasi che sta mettendo insieme i pezzi del puzzle che completeranno ilpronto a sbarcare in Honduras. Tra i possibili naufraghi ormai vicinissimi al “sì” ci sono due ex volti di Uomini e Donne. Entrambi hanno lasciato il segno nel dating show di Maria De Filippi in quanto sono stati fidanzati con Gemma Galgani, la dama più famosa dello show.dei, Ilary Blasi avrebbe bloccato la presenza di Soleil Sorge Tra gli opinionisti della nuova stagione era spuntata la gieffina ma la conduttrice avrebbe detto 'no'.dei...

_Carabinieri_ : La Signora Rosa vive a Favignana, è ultracentenaria e la più anziana tra gli abitanti delle Egadi. In questi giorni… - ArtecoLily : @lesfoliesbaek Fosse l'isola dei famosi mi va anche bene valutare la personalità ,essendo un talent però va detto c… - Smargiasso1975_ : @salines_simone Isola dei famosi 2025? - granitallimone : @SabrinaGelli1 mi sto pisciando ti giuro, questi si ritroveranno come a l'Isola dei famosi - NAGINI_SNAKE_ : Tutti che discutono per la carenza di cibo, non capisco se sto guardando il Grande Fratello o L'isola dei famosi.… -