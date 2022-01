Giallo Ponza forse vicino a una svolta | spunta testimone oculare

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Alcune trasmissioni come le Iene e Storie italiane hanno dato un'eco mediatica nazionale aldi, ovvero il caso del campione di kickboxing Gianmarco Pozzi, romano di 28 anni, trovato morto in circostanze misteriose sull'isola il 9 agosto 2020. "Ma dov'è cascato, fra un muro e l'altro? Ce l'hanno buttato", dice la sorella Martina, in un video registrato sull'isola il giorno dopo la morte del fratello. A quasi 17 mesi da quel drammatico ritrovamento la testimonianza di una donna potrebbe portare a una.Ce lo ha raccontato il papà di Gimmy, Paolo, che ogni giorno lotta per avere verità e giustizia per suo figlio: "Questa donna racconta a una persona che mi attenziona da circa 6 mesi e mezzo con 27 mail e 104 WhatsApp, racconta di aver visto una carriola coperta da un telo con due gambe che uscivano dalla carriola e ...