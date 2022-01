Fiumicino, il 2022 è l’anno delle mandorle: parte la più grande raccolta d’Italia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Fiumicino – Il 2022 sarà l’anno della prima raccolta del più esteso mandorleto d’Italia, progetto avviato dalla società agricola Maccarese Spa sul territorio di Fiumicino. Ad agosto si prevede infatti la prima raccolta della coltura iniziata nel 2019 e che “porterà a diminuire la CO2 per quasi 170 tonnellate”, sottolinea l’azienda dalla sua pagina social. “Continua il nostro lavoro di piantare 220mila mandorli per la produzione di frutta secca: questo è anche il nostro contributo al benessere del pianeta e di chi lo abita”. Dei 120 ettari previsti a coltivazione – si apprende – ne sono stati già messi a dimora 110. I rimanenti 10 saranno messi a coltura in questo mese di gennaio ma non è escluso che ci possa essere un ulteriore supplemento di 40 ettari ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022)– Ilsaràdella primadel più estesoto, progetto avviato dalla società agricola Maccarese Spa sul territorio di. Ad agosto si prevede infatti la primadella coltura iniziata nel 2019 e che “porterà a diminuire la CO2 per quasi 170 tonnellate”, sottolinea l’azienda dalla sua pagina social. “Continua il nostro lavoro di piantare 220mila mandorli per la produzione di frutta secca: questo è anche il nostro contributo al benessere del pianeta e di chi lo abita”. Dei 120 ettari previsti a coltivazione – si apprende – ne sono stati già messi a dimora 110. I rimanenti 10 saranno messi a coltura in questo mese di gennaio ma non è escluso che ci possa essere un ulteriore supplemento di 40 ettari ...

Advertising

ilfaroonline : Fiumicino, il 2022 è l’anno delle mandorle: parte la più grande raccolta d’Italia - Gio53272615 : Fiumicino, NCC abusivi all’Aeroporto approfittavano degli arrivi di Capodanno | - GHERARDIMAURO1 : RT @canaledieci: Fiumicino, passeggero ottiene 600 euro di rimborso per volo in ritardo di 4 ore - canaledieci : Fiumicino, passeggero ottiene 600 euro di rimborso per volo in ritardo di 4 ore - Agricoltura40 : RT @Ansa_TerraGusto: Quello appena iniziato sarà l'anno della prima raccolta del più esteso mandorleto d'Italia, progetto avviato dalla soc… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino 2022 Air Italy, dramma ignorato: restano a terra più di 1.300 lavoratori Il 2022 è iniziato nel peggiore dei modi per i dipendenti di Air Italy : dal primo gennaio potranno ... Qualche anno dopo Alisarda cominciò a espandersi conquistando nuove rotte: Fiumicino, Torino, ...

Traffico Roma del 03 - 01 - 2022 ore 07:30 ...Buongiorno e ben trovati dalla redazione Maggiore prudenza sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare a causa di un incidente tra l'ostiense lo svincolo dell'autostrada roma - fiumicino ...

Fiumicino, il 2022 è l'anno delle mandorle: parte la più grande raccolta d'Italia Il Faro online Fiumicino: Primo Gennaio all’insegna della solidarietà FIUMICINO - La solidarietà non si ferma nemmeno nei giorni di festa. Anche sabato uno gennaio, la Misericordia di Fiumicino si è rimboccata le maniche per distribuire pacchi alimentari tra le famiglie ...

Fiumicino: un finanziamento di 5milioni di euro per il Palafersini FIUMICINO - Pioggia di finanziamenti a Fiumicino per la completa ristrutturazione del Palafersini. Il finanziamento, come per i comuni di Ladispoli e Cerveteri arrivano dal Governo, nell'ambito del pr ...

Ilè iniziato nel peggiore dei modi per i dipendenti di Air Italy : dal primo gennaio potranno ... Qualche anno dopo Alisarda cominciò a espandersi conquistando nuove rotte:, Torino, ......Buongiorno e ben trovati dalla redazione Maggiore prudenza sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare a causa di un incidente tra l'ostiense lo svincolo dell'autostrada roma -...FIUMICINO - La solidarietà non si ferma nemmeno nei giorni di festa. Anche sabato uno gennaio, la Misericordia di Fiumicino si è rimboccata le maniche per distribuire pacchi alimentari tra le famiglie ...FIUMICINO - Pioggia di finanziamenti a Fiumicino per la completa ristrutturazione del Palafersini. Il finanziamento, come per i comuni di Ladispoli e Cerveteri arrivano dal Governo, nell'ambito del pr ...