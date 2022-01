Figuraccia a 5Stelle Conte sbaglia anche sul 2×1000 | il Movimento non becca neppure un euro

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 3 gennaio 2022) In tempi di sessismo ostentato e di plateale maschilismo, per indicare una fatica tanto dura quanto inutile, a Napoli si diceva (e si dice) «‘a mala notte e ‘a figlia femmena». Depurata dei suoi pregiudizi di genere, la massima ben s’attaglia al M5S di Giuseppe. Come altrimenti sintetizzare l’ostinazione con cui l’ex-premier ha tenuto ad intestarsi l’obiettivo di accedere ai fondi delper poi vedersi escluso dalla delibera della competente Commissione per mancata iscrizione al Registro dei partiti. Pensate:ha piegato con un referendum interno i riluttantie li ha così convinti a infrangere l’ennesimo tabù pur di accedere ai benefici dei partiti. Ma ha dimenticato di certificare l’avvenuta omologazione alla Casta. La Commissione rigetta la richiesta del M5S Formidabile, davvero. Chissà se ...