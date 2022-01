E ora il Piemonte teme la zona arancione (Di lunedì 3 gennaio 2022) Da oggi, lunedì 3 gennaio, il Piemonte è in zona gialla. Dopo 28 settimane consecutive in bianco e una guerra all’ultimo dato i numeri in crescita di contagi ma soprattutto di ricoveri fanno balzare la regione tra quelle in giallo. In buona compagnia in realtà, visto che la maggior parte d’Italia ha cambiato colore in queste ore. E con pochi disagi dal momento che la principale misura, ovvero l’uso delle mascherine all’aperto era stata introdotta già con ordinanza regionale alla vigilia di Natale. “Il Piemonte è arrivato in zona gialla tra le ultime Regioni in Italia, questo vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro e anche che la vaccinazione ha funzionato. Siamo tre punti sopra la media nazionale per quanto riguarda le terze dosi e con queste strutture riusciremo a fare ancora meglio, sempre invitando la gente a ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Da oggi, lunedì 3 gennaio, ilè ingialla. Dopo 28 settimane consecutive in bianco e una guerra all’ultimo dato i numeri in crescita di contagi ma soprattutto di ricoveri fanno balzare la regione tra quelle in giallo. In buona compagnia in realtà, visto che la maggior parte d’Italia ha cambiato colore in queste ore. E con pochi disagi dal momento che la principale misura, ovvero l’uso delle mascherine all’aperto era stata introdotta già con ordinanza regionale alla vigilia di Natale. “Ilè arrivato ingialla tra le ultime Regioni in Italia, questo vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro e anche che la vaccinazione ha funzionato. Siamo tre punti sopra la media nazionale per quanto riguarda le terze dosi e con queste strutture riusciremo a fare ancora meglio, sempre invitando la gente a ...

