Advertising

JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Covid, Le Foche: 'Variante Omicron ponte per passaggio a fase endemica' #covid - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Le Foche: 'Variante Omicron ponte per passaggio a fase endemica' #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Le Foche: 'Variante Omicron ponte per passaggio a fase endemica' #covid - marcoregni : RT @Open_gol: L’immunologo: virus più contagioso ma meno patogenico. Difficile che arrivino varianti più aggressive - Open_gol : L’immunologo: virus più contagioso ma meno patogenico. Difficile che arrivino varianti più aggressive -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Foche

'Credo che Omicron possa essere la variante ponte per il passaggio dalla fase pandemica a quella endemica' e ciò potrebbe avvenire 'nel giro di due o tre mesi'. Lo sostiene Francesco Le, immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma. 'Dovremo imparare a convivere con il virus non tralasciando comportamenti attenti e responsabili - spiega in un'intervista al Corriere ...Francesco Le, immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma, commenta così la situazione che ha visto negli ultimi giorni una brusca impennata dei casi- 19, ma con una novità ..."Credo che Omicron possa essere la variante ponte per il passaggio dalla fase pandemica a quella endemica" e ciò potrebbe avvenire "nel giro di due o tre mesi". Lo sostiene Francesco Le Foche, immunol ...In Israele verso l'immunità di gregge, mentre in Italia si rafforza l'ipotesi dell'obbligo vaccinale. Scuola, Lega e M5s: "A casa solo alunni non vaccinati? Discriminatorio" ...