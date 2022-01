Covid: Borghi (Pd), ‘siamo per l’estensione dell’obbligo vaccinale, il Paese è maturo’ (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen (Adnkronos) – “Dal nostro punto di vista il Paese è maturo per l’introduzione dell’obbligo vaccinale”. Lo ha detto il deputato del Pd Enrico Borghi, responsabile Sicurezza del partito, a Mattino5. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen (Adnkronos) – “Dal nostro punto di vista ilè maturo per l’introduzione”. Lo ha detto il deputato del Pd Enrico, responsabile Sicurezza del partito, a Mattino5. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

