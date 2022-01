ATP Adelaide I 2022 | risultati 3 gennaio Avanzano Kwon | Djere | Monteiro e Johnson

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Oggi, lunedì 3, il torneoInternational 1di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sul cemento outdoor di, in Australia, vede scattare il primo turno del tabellone principale di singolare con quattro incontri. Domani si completeranno i sedicesimi: le prime quattro teste di serie sono già agli ottavi. Il sudcoreano Soonwoo, testa di serie numero 8, liquida rapidamente il malcapitato nipponico Yoshihito Nishioka, battuto per 6-1 6-2, mentre è molto più sofferta la vittoria del serbo Laslo, numero 7 del seeding, che batte lo spagnolo Roberto Carballés Baena per 7-5 7-6 (1). Gli altri due match in programma necessitano entrambi del terzo set: il brasiliano Thiagosupera il teutonico Daniel Altmaier con lo score di 6-2 ...

Lorenzo Musetti e Gianluca Mager sono al via nell' "Adelaide International", ATP 250 dotato di 500.000 dollari di montepremi che si sta disputando sui campi in cemento della città sulla costa dell'Australia meridionale. Il 19enne di Carrara, n.59, esordirà contro Taro Daniel. Mager esordirà invece contro Cerundolo.