Amsterdam, in migliaia scendono in piazza contro le restrizioni anti-Covid (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ad Amsterdam sono scesi in piazza in migliaia per protestare contro le misure anti-Covid In piazza in migliaia ad Amsterdam per protestare contro le misure anti-Covid In migliaia i manifestanti scesi in piazza ad Amsterdam per protestare contro le restrizioni anti-Covid. Come riporta ansa, inizialmente ci sono state tensioni cresciute poi sempre più fino a sfociare in veri e propri scontri. Per adesso sono stati 30 gli arresti. Gli slogan durante gli scontri erano “Questa è l’Olanda! Potere al popolo!” nonostante le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Adsono scesi ininper protestarele misureIninadper protestarele misureIni manifestscesi inadper protestarele. Come riporta ansa, inizialmente ci sono state tensioni cresciute poi sempre più fino a sfociare in veri e propri scontri. Per adesso sono stati 30 gli arresti. Gli slogan durante gli scontri erano “Questa è l’Olanda! Potere al popolo!” nonostante le ...

