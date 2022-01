Volley | Superlega 2021 2022 | Trento la spunta al tie-break con Perugia

(Di domenica 2 gennaio 2022) L’Itas Trentino batte 3-2 (25-21, 21-25, 26-24, 22-25, 15-11) la Sir Safety Conadnell’anticipo della quinta giornata di ritorno del campionato didimaschile. Grande spettacolo alla BLM Group Arena, con la formazione di Grbic che riesce a riaprire la partita con un grande recupero nel finale di quarto set. Al tie-però i padroni di casa non sprecano e conquistano un’importante vittoria davanti al proprio pubblico. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E REGOLAMENTOTUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – I padroni di casa partono alla grande (4-0), con unafallosa che fatica a tenere il passo (8-4). ...

Advertising

RaiSport : #Volley maschile ?? I padroni di casa di #Trento, terzi in classifica, sfidano la capolista #Perugia nel big match… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Volley #SuperLega Cade la capolista #Perugia, piegata 3-2 da #Trentino. #Piacenza travolge #Monza… - uneworab11 : RT @PowervolleyMI: Il pre gara del match con Taranto nelle parole di Leandro Mosca?? #Superlega #TarantoMilano #FinallyTogether #Alli… - sportface2016 : #Volley #Superlega 2021/2022, #Trento la spunta al tie-break contro #Perugia in un match spettacolare: la cronaca - Ismyname_NN : RT @PowervolleyMI: GAME DAY ???? ?? ? ?? Gioiella Prisma Taranto ?? PalaMazzola ?? 02/01/2022 ? 20.30 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

SPORTFACE.IT

... SUPER SFIDA DI INIZIO ANNO! Trento Perugia è in diretta dalla BLM Group Arena, alle ore 18:00 di domenica 2 gennaio: l'anno nuovo di2021 - 2022 inizia con un big match, ma bisogna ...Piacenza trova una delle migliori prestazioni stagionali e sconfigge Monza nella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno della2021/2022 di. Gli uomini di Bernardi festeggiano tra le mura amiche e prevalgono con un secco 3 - 0 (25 - 23, 25 - 17, 34 - 32) . Adesso gli emiliani balzano al quinto posto della ...L’Itas Trentino batte 3-2 (25-21, 21-25, 26-24, 22-25, 15-11) la Sir Safety Conad Perugia nell’anticipo della quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Grand ...Diretta Trento Perugia streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la 17^ giornata nel campionato di volley SuperLega.