Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2022 ore 07 | 30

(Di domenica 2 gennaio 2022)DEL 2 GENNAIOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA REGIONALE-LIDO E’ STATA RIATTIVATA LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO: SOSPESA QUINDI LA LINEA BUS SOSTITUTIVA RL4; E OGGI 2 GENNAIO APRIMA DOMENICA ECOLOGICA DEL NUOVO ANNO; ATTIVO IL BLOCCO DELLA CIRCONE VEICOLARE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, DALLE 07.30 ALLE 12.30 E IL POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 20.30 PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ L’AUGURIO DI UN FELICE ANNO NUOVO E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA ...