Ultime Notizie Roma del 02-01-2022 ore 12:10 (Di domenica 2 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto ancora una buona domenica da redazione da parte di Francesco Vitale in studio il tetto ha preso fuoco e anche l’edificio dell’assemblea Nazionale in fiamme così ha dichiarato un portavoce dei servizi di emergenza di capetown l’incendio non è sotto controllo e sono segnalate crepe nei muri dell’edificio aggiunto il portafoglio ce le immagini pubblicate sui social media mostrano il tetto di uno degli edifici del Parlamento in fiamme un’enorme colonna di fumo non ti conoscono ancora le cause dell’incendio nella sede del Parlamento di Città del Capo in Sudafrica torniamo in Italia sono 141 mila 262 test positivi al covid E registrati nelle Ultime 24 ore a fronte di un milione 84295 tamponi molecolari antigenici sale il tasso di positività che si attesta al 13% in aumento rispetto al 11 al 78% ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto ancora una buona domenica da redazione da parte di Francesco Vitale in studio il tetto ha preso fuoco e anche l’edificio dell’assemblea Nazionale in fiamme così ha dichiarato un portavoce dei servizi di emergenza di capetown l’incendio non è sotto controllo e sono segnalate crepe nei muri dell’edificio aggiunto il portafoglio ce le immagini pubblicate sui social media mostrano il tetto di uno degli edifici del Parlamento in fiamme un’enorme colonna di fumo non ti conoscono ancora le cause dell’incendio nella sede del Parlamento di Città del Capo in Sudafrica torniamo in Italia sono 141 mila 262 test positivi al covid E registrati nelle24 ore a fronte di un milione 84295 tamponi molecolari antigenici sale il tasso di positività che si attesta al 13% in aumento rispetto al 11 al 78% ...

