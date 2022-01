UFFICIALE – Boga è un nuovo giocatore dell’Atalanta (con tanto di 10 sulla maglia)

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo due giorni di attesa, l’ufficialità è finalmente arrivata: Jeremieè un. Il ragazzo acquistato a Natale per 22 milioni di euro ha sostenuto senza problemi le visite mediche in quel di Zingonia, e la cilieginatorta arriva dal suo numero di: la numero 10. L’eredità del Papu è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Per Pierluigi Gollini derby capitolino: cosa offrono (economicamente) Lazio e Roma all’Atalanta? Sampdoria-Atalanta probabili formazioni: LE ULTIMISSIME 1400 (e uno) goal che vale la prima vittoria: Atalanta-Lazio 1996/1997 4 novembre 2018, ...