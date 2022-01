Uccide figlio: padre era ai domiciliari per coltellata a collega (Di domenica 2 gennaio 2022) Davide Paitone, il 40 enne che la notte scorsa ha ucciso con una coltellata alla gola il figlio di sette anni, Daniele, era ai domiciliari dopo essere stato arrestato per aver accoltellato alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Davide Paitone, il 40 enne che la notte scorsa ha ucciso con unaalla gola ildi sette anni, Daniele, era aidopo essere stato arrestato per aver accoltellato alla ...

