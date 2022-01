Scontro sugli sci, caduta, incidente: domenica di superlavoro per l’elisoccorso (Di domenica 2 gennaio 2022) Tavernola Bergamasca. l’elisoccorso è intervenuto in tre incidenti nella mattinata di domenica 2 gennaio. Il primo a Tavernola Bergamasca dove, intorno alle 11, un pensionato di 88 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada statale 469. L’uomo è stato trasportatao in codice giallo all’ospedale Poliambulanza di Brescia. Alle 11.47, a Foppolo, in località Passo della Croce, un giovane di 26 anni e un ragazzo di 16 si sono scontrati sulle piste da sci. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per entrambi, che sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di San Giovanni Bianco. Poco dopo, a Camerata Cornello, una donna di 61 anni è caduta in località Cancervo ed è stata portata in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. Intorno alle 11 un uomo di 57 anni è stato investito mentre ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 gennaio 2022) Tavernola Bergamasca.è intervenuto in tre incidenti nella mattinata di2 gennaio. Il primo a Tavernola Bergamasca dove, intorno alle 11, un pensionato di 88 anni è rimasto coinvolto in unstradale sulla strada statale 469. L’uomo è stato trasportatao in codice giallo all’ospedale Poliambulanza di Brescia. Alle 11.47, a Foppolo, in località Passo della Croce, un giovane di 26 anni e un ragazzo di 16 si sono scontrati sulle piste da sci. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per entrambi, che sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di San Giovanni Bianco. Poco dopo, a Camerata Cornello, una donna di 61 anni èin località Cancervo ed è stata portata in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. Intorno alle 11 un uomo di 57 anni è stato investito mentre ...

