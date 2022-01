Sci di fondo, Tour de Ski 2022 Val di Fiemme: si ritira Greta Laurent (Di domenica 2 gennaio 2022) Nella giornata di domani (3 gennaio) andrà in scena la due giorni italiana dedicata al Tour de Ski 2022, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022. Il programma della tappa del Lago di Tesero in Val di Fiemme si aprirà domani con le gare mass start in tecnica classica e proseguirà martedì 4 le mass start in tecnica libera con la scalata finale al Cermis. Tra le donne è arrivato il forfait di Greta Laurent. Rimangono in gara tra gli uomini Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz e Martin Coradazzi, e tra le donne Caterina Ganz, Lucia Scardoni, Anna Comarella, Cristina Pittin e Martina Di Centa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Nella giornata di domani (3 gennaio) andrà in scena la due giorni italiana dedicata alde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2021/. Il programma della tappa del Lago di Tesero in Val disi aprirà domani con le gare mass start in tecnica classica e proseguirà martedì 4 le mass start in tecnica libera con la scalata finale al Cermis. Tra le donne è arrivato il forfait di. Rimangono in gara tra gli uomini Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz e Martin Coradazzi, e tra le donne Caterina Ganz, Lucia Scardoni, Anna Comarella, Cristina Pittin e Martina Di Centa. SportFace.

Advertising

FondoItalia : Fondo - Tutto pronto in Val di Fiemme: gli azzurri aspettano la spinta del pubblico - mattewvidaloca : Se c’è qualcuno che fa sci di fondo può scrivermi in privato così lo offendo un po’, ho voglia di sfogarmi. #2022sberle #EvanFournier - FondoItalia : Sci Nordico e Biathlon - Programma e orari delle gare della settimana (3-9 gennaio) - Barbarab1974FAN : @AlessandroGeng1 @DBarillarisson @BarillariDav Ah allora sono per sci da fondo !!!!! - vecchidf : @alfredoferrante @Roma @Vinc_Falabella @vitalbaa @Michele_Arnese @manginobrioches @ezekiel @flaviafratello… -